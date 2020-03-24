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Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Türkiye'de yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yapılan bazı haberlere ve sosyal medya yorumlarına tepki gösterdi.

24.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:56

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu defa çok önemli bir konuya değindi.

Türkiye 'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından özellikle gençler tarafından yapılan haddini aşan tepki ve esprileri eleştiren Yeşilçay, ahlaki değerlerimizin kolaylıkla bozulduğunu söyledi.

Nurgül Yeşilçay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Panikten, ölüm korkusundan etrafındaki her şeye saldıran, ahlaki değerlerini bir çırpıda yok eden toplumların, etik sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız demek ki! Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun! Bu kolektif panik hali asıl korkunç olan! Büyüklerimin ellerinden öperim!"

Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
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Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Etiketler : Nurgül Yeşilçay, Yeşilçay, Türkiye, Magazin

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Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi

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Yorumlar (5)
YAŞLI KURT:BİZİM YAŞ BİTMİŞ AMA İŞ BİTMEMİŞ KIZIM
Cevap Yaz 0 8
YAKO50:Peki herşey güzel şöle düşünelim yapılan veya yapılmaya çalışılan işlem hep büyüklerimizi hayatta tutmak için mücadele değilmi. Sanırım bu konuda yaşlıllarımız inatcı vede biliçsizce toplum sağlığını bozmaya çalışıyorlar.
Cevap Yaz 5 0
GÜZ:Biz küçükken yaşlı komşularımızın odununu bile taşır ,ekmeğini alirdik.Genclerin yapacağı bu olmalı.Burda yaşlıların sokağa çıkmaması onlara ceza değil onları korumak .
Cevap Yaz 0 11
AVNİ:yaşlı amcamızı korkutan kişı mümkünse sınırdışı edilsin
Cevap Yaz 0 17
ALMANYALİ:Helel olsun sana boncuk gözlü kiz, gözlerinden öperim, güzel yüreginden!
Cevap Yaz 1 17

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