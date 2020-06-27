Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi

Kahramanmaraş'taki Nurhak Dağı'na, 2023 metrekareye taş, çakıl ve kireç kullanılarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına ay-yıldız yapıldı.

27.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:51
Kahramanmaraş'taki Nurhak Dağı'na, 2023 metrekareye taş, çakıl ve kireç kullanılarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına ay-yıldız yapıldı.
Nurhak Kaymakamı Cihat Koç'un başlattığı ve toplumun tüm kesimlerden vatandaşların da katılımıyla 3 bin 90 rakımlı Nurhak Dağı'nın 1923'üncü metresindeki 2 bin 23 metrekarelik alana taş, çakıl ve kireç kullanılarak ay-yıldız inşa edildi.
Dağın çevresinden rahatlıkla çıplak gözle görülebilen işleme, ilçedeki askeri polis, güvenlik korucusu, bekçi ve vatandaşların katılımıyla 15 günde yapıldı.
Kaymakam Cihat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 2023 metrekare boyalı alan içerisinde ay-yıldızı Nurhak Dağı'na ilmek ilmek işlediklerini söyledi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Ortaya Türkiye'nin bu yükseklikteki en büyük taş yığma boyama ay yıldızı çıktı. Çok gururlu ve mutluyuz. Ay-yıldızımızın çevre ilçelerden de görülebiliyor olması Nurhak olarak bizi ayrıca sevindirdi." ifadelerini kullandı.
Çalışma ekibinin içinde yer alanlardan Ferhat Parlak da dağın eğimli yapısından dolayı çalışırken zorlu anlar yaşadıklarını ancak el ele vererek, güzel bir işçilik ortaya çıkardıklarını anlattı.
Enes Kuş da ayakta kalmanın bile zor olduğu yamaçta, güneşin yakıcılığı karışınca çok güçlük çektiklerini ancak ay-yıldızı görkemli bir şekilde Nurhak Dağı'na işlemeyi başardıklarını kaydetti. Nurhak Dağı’ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına ay yıldız işlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Nurhak Dağı, Nurhak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter’da gündem oldu Magazin
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği’nce iptal edildi Ekonomi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Son Dakika: Erdoğan’dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Haberler››Güncel››Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:17: YKS, 28 Haziran'da yapılacak iki oturumla son bulacak - Haber 16:17: Manavgat'ta orman yangını - Haber 16:15: Memleketi Yüksekova'ya 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi kurdu - Haber 16:15: Nostaljik araba severler için sinema günleri - Haber 16:14: Yanlış okula giden öğrenciyi sınava polis memurları yetiştirdi - Haber 15:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım - Haberler 15:04: Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu - Magazin 14:41: YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi - Haber 13:36: Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Haber 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber