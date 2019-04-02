Nuri Alço, Hayatında 2 Kadın Olduğu Yönündeki İddiaları Yalanladı

Ünlü oyuncu Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifi ederek nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı.

Ancak önceki gün açıklama yapan oyuncu Yağmur Avcı, " Nuri Alço'nun asıl sevgilisi benim" diyerek ortalığı karıştırdı.

"BURCU'YLA CİDDİ VE GÜZEL BİR YOLDAYIZ"

Nuri Alço, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yağmur Avcı'nın iddialarını yalanladı. İşte Nuri Alço'nun yaptığı açıklama; "Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Hayatımda 2 veya 3 kez gördüğüm ve film için görüştüğüm bir kişinin böyle haberlerle meşguliyetini doğru bulmuyorum. Burcu'yla ciddi güzel bir yoldayız ve mutluyuz. Kendisi, ailesi, işi her şeyiyle kalitesi ortadadır. Çıkarmak istediğiniz engeller, sorunlar karşısında sessiz kalmayı tercih ettik. Biz yolumuza mutluluğumuza devam ediyor. Saygılar"

Yağmur Avcı ve Nuri Alço