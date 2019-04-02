02 Nisan 2019, 07:47
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Nuri Alço, Hayatında 2 Kadın Olduğu Yönündeki İddiaları Yalanladı

Türk sinemasının usta ismi Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Burcu Sezginoğlu ile evleneceklerini ilan etti. Bunun üzerine ortaya çıkan Yağmur Avcı, "Nuri'nin asıl sevgilisi benim" dedi. İki kadın arasında kalan Alço, konu hakkında açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifi ederek nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı.

Ancak önceki gün açıklama yapan oyuncu Yağmur Avcı, " Nuri Alço'nun asıl sevgilisi benim" diyerek ortalığı karıştırdı.

"BURCU'YLA CİDDİ VE GÜZEL BİR YOLDAYIZ"

Nuri Alço, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yağmur Avcı'nın iddialarını yalanladı. İşte Nuri Alço'nun yaptığı açıklama; "Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Hayatımda 2 veya 3 kez gördüğüm ve film için görüştüğüm bir kişinin böyle haberlerle meşguliyetini doğru bulmuyorum. Burcu'yla ciddi güzel bir yoldayız ve mutluyuz. Kendisi, ailesi, işi her şeyiyle kalitesi ortadadır. Çıkarmak istediğiniz engeller, sorunlar karşısında sessiz kalmayı tercih ettik. Biz yolumuza mutluluğumuza devam ediyor. Saygılar"

Yağmur Avcı ve Nuri Alço
Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu

Usta Oyuncu Nuri Alço, Sevgilisi Burcu Sezginoğluna Evlenme Teklif Etti

Nuri Alço, Magazin



YORUMLAR (7)
VATANDAŞ...: NURİ ŞÖHRETİN PARAN VARDİYE BU KADINLAR SENİ ÇOKSEVİYOR DEYER VERİYOR BİR DÜŞDÜNMÜ GÖRÜRSÜN KİMİNNE OLDUĞUNU . . . . . . . . . . . . . . .
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YİNE Mİ ADANA DİYEN ADAM: birini bana ver
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FIRTINA 61: Naro, hepsini al sen en iyisi. . . Bir tanesi seni kesmez. . .
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İZMİR: hiç olmamış nuri kardeş torunun gibi duruyor.
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ŞAMPİYON: O karı seni bırakır yakında sen bir aynaya bak derim koloacino
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