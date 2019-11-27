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Nuri Alço'nun, 33 yaş küçük nişanlısına tokat attığı iddia edildi

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço'nun evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na Taksim'de bir mekanda tokat attığı iddia edildi.

27.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:41

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığı yapıyor. Gelen yaş farkı eleştirilerine aldırış etmeyen çifte nazar değdi. Alço'nun nişanlısının üzerine yürüyüp tokat attığı iddia edildi.

BİRDEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, 26 Ekim Cumartesi akşamı 'de Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu, birden tartışmaya başladı.

ÜZERİNE YÜRÜYÜP TOKAT ATTI

Tartışmanın hararetlenmesiyle sevgilisine bağıran 68 yaşındaki oyuncu, hırsını alamadı. Ardından nişanlısının üzerine yürüyen Alço, iddialara göre müstakbel eşine tokat attı.

"BİZ GAYET MUTLUYUZ"

Görgü tanıkları Nuri Alço'yu zor sakinleştirdiklerini ifade ederken, Alço konuyla ilgili "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz" dedi.

Nuri Alço'nun, 33 yaş küçük nişanlısına tokat attığı iddia edildi

Nuri Alço, Taksim, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
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