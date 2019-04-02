Nuri Bayraktar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR BURHANİYE belediye başkan adayı olan Nuri Bayraktar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR BURHANİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Nuri Bayraktar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BALIKESİR BURHANİYE adayı Nuri Bayraktar kimdir? Bağımsız BALIKESİR BURHANİYE adayı Nuri Bayraktar yüzde kaç oy aldı?

Nuri Bayraktar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR BURHANİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Nuri Bayraktar BURHANİYE ilçesinde % 1,16 oranında oy almıştır. BURHANİYE ilçesinde % 1,16 oranında oy olan Nuri Bayraktar adlı Bağımsız adayı toplamda 426 adet oy sayısına ulaştı.

Nuri Bayraktar Kimdir?

Nuri Bayraktar, 1967 yılında dünyaya geldi. Aslen Akçaabatlı'dır. Ambulans şöforlüğü yaptı. 30 seneden fazla zamandır Burhaniye'de ikamet eden Bayraktar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Nuri Bayraktar, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı oldu.



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