Nuri Bilge Ceylan, Festivalimize Fazlasıyla Değer Kattı"

15 Kasım 2018 Perşembe 11:34



15 Kasım 2018 Perşembe 11:34

HİLAL UŞTUK - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu yıl 8'incisi düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali"ne ilişkin, "Sanat, bir milletin yaşamını devam ettirebilmesi için çok önemli etkenlerden birisi. Bu yönüyle, ben film festivalini, belediyeciliğin bütünü olarak görüyorum. Asıl yarışın da klasik belediyeciliğin ötesinde, bu noktada olduğu kanaatindeyim." dedi.Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen festival bu akşam gerçekleşecek ödül töreninin ardından sona erecek.Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ki festival biter bitmez 9. festivalin hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.Bir yıl süren hazırlık ve altyapı çalışmasından sonra bir hafta süren etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Polat, festivalin geleneksel bir hal aldığını vurgulayarak, "Sekizincisini gerçekleştiriyor olmak, bunun artık Malatya açısından gelenekselleştiğini, Malatya Film Festivali'nin vazgeçilmez bir proje olduğunu ortaya koyacak. Şu an İstanbul, Adana, Antalya ve Malatya (festivalleri) birlikte anılıyor. Bundan sonraki süreçte de bu 4 şehrimiz, film festivali açısından birbiriyle yarışacak tabii ki." diye konuştu."Festivale ilk başladığımızda bugünlere geleceğimizi hayal etmedik"Belediye Başkanı Polat, festivalin ilk kez 2010'da eski Malatya Valisi Ulvi Saran'ın öncülüğünde yapıldığına dikkati çekerek şu bilgileri verdi:"Film festivaline o gün başladığımızda, bugünlere geleceğimizi hayal ederek başlamadık. O günlerde film festivali nedir, nasıl olacak, neden olacak sorularıyla birlikte endişe vardı ama Malatya'da her yıl bir basamak, bir taş daha koyarak, bir merdiven daha atlayarak, bir önceki yılın ötesine geçmiş olduk. Bu sene çıtayı tamamıyla yükselttik. Uluslararası Uzun Metraj'daki jüri başkanının Nuri Bilge Ceylan olması, festivalimizin etkisinin, kalitesinin bir yansımasıydı. Böyle bilge bir insanın burada jüri başkanı olması, festivalimize fazlasıyla değer kattı."Yönetmen ve senarist Osman Sınav ile oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman'ın festivalin "Onur Konuğu" olduğuna işaret eden Polat, "Bu üç isme 'Onur Ödülü' verilmesi de festivalimizin kıymetini bir kat daha arttırdı. Ödül törenine Cem Yılmaz da katıldı. Aslında bunları üst üste koyduğunuzda, Malatya Film Festivali'nin oturduğu yerin, Türkiye'nin önlerinde olduğunu, festivaller açısından en önde olduğumuzu gösteriyor. Bundan sonra çalışmalar daha ilerletilerek devam edecek." ifadelerini kullandı."Festivali ciddiye alarak çalışmalarımızı ortaya koyduk"Hacı Uğur Polat, belediye olarak kültür sanata verdikleri öneme de değinerek, şunları aktardı:"Bir feylesof olan Farabi, bin yıl önce 'Erdemli Şehir' isminde bir tez yazar. Orada şehirleri sınıflar ve erdemli şehri tarif ederken de fiziki olarak yapılanmasını tamamlamış, fiziki eksikliği olmayan ama şehir sakinlerinin de erdemli insanlardan oluştuğu şehirler olarak tanımlar. Biz belediyelerin, şehrin fiziki yapısıyla ilgili sorumluluğumuz var. 'Klasik belediyecilik' olarak ifade edersek, bizim klasik belediyecilik alanında asla geri kalma şansımız yok. Şehri en güzel noktaya taşımalıyız. Fiziki gelişmenin ötesinde sosyal, sanatsal, kültürel, çevresel açıdan da şehrin gelişimiyle ilgili plan ve projelerimiz olması gerekiyor. Sanat, bir milletin yaşamını devam ettirebilmesi için çok önemli etkenlerden birisi. Bu yönüyle ben film festivalini, belediyeciliğin bütünü olarak görüyorum. Asıl yarışın da klasik belediyeciliğin ötesinde, bu noktada olduğu kanaatindeyim. Bu yönüyle de film festivalini ciddiye alarak, çalışmalarımızı ortaya koyduk."Festivalin uluslararası anlamda da başarı kazanmasını istediklerini vurgulayan Polat, "Bu bir süreç. Mutlaka bu süreci yakından takip etmemiz gerekiyor. Sinema sektörü, beyaz perde aslında tüm mücadelelerin sonunda gelinen noktadır. Onun verdiği mesajı, belki aylarca konuşsanız veremezsiniz. Çünkü sinemanın verdiği mesaj çok etkili ve çok yalın. Bu yönüyle ben sinema sektörünü önemsiyorum. Mutlaka Anadolu ve Türkiye olarak bu sektörde en önlerde ve dünyayla yarışır vaziyette olmamız ve rekabet içinde olmamız gerek. Bu tür çalışmalar buna destek ve katkı sağlayacaktır. Malatya Film Festivali bu yönüyle de ilerleyen yıllarda kendisinden çok daha iyi söz ettirecek." değerlendirmesinde bulundu.Polat, kendisinin de bir sinemasever olduğunu belirterek, Osman Sınav ve Mesut Uçakan'ın yapımlarını beğendiğini ve özellikle takip ettiğini kaydetti.