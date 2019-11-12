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Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri Roma ve Viyana'da gösterilecek

Türkiye'nin kültür diplomasisini yürüten önemli kurumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başarılı Türk filmlerinin gösterimine ev sahipliği yapan "Türk Filmleri Haftası" projesini sürdürüyor.

12.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:24Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri Roma ve Viyana'da gösterilecek
Türkiye'nin kültür diplomasisini yürüten önemli kurumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başarılı Türk filmlerinin gösterimine ev sahipliği yapan "Türk Filmleri Haftası" projesini sürdürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen projeyle yüzlerce film, farklı ülkelerde sinemaseverlerle buluşuyor.
Bugüne kadar 20 ülkede yapılan etkinlik kapsamında, Cannes ve Antalya Altın Portakal gibi uluslararası film festivallerinde adını dünyaya duyuran Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri 22-24 Kasım'da 'da, 2-8 Aralık'ta 'da gösterilecek.
"Ahlat Ağacı", "Kış Uykusu" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinin yer alacağı etkinlikte sinema öğrencileri, yönetmen ve yapımcılarla bir araya gelerek, söyleşiler gerçekleştirecek.
"Türk Filmleri Haftası" kapsamında ayrıca yıl sonuna kadar birçok yerli yapım, Lübnan, Bosna Hersek, Avusturya, Fas, İtalya, Macaristan, Romanya ve Kazakistan'da da seyircilerin beğenisine sunulacak.
Proje aracılığıyla bugüne kadar Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş'ın yanı sıra Gürkan Uygun, Esra Bilgiç, Kadir Çöpdemir, Emre Kızılırmak, yönetmenlerden Mustafa Öztürk ve İsmail Fidan, yapımcı Nermin Aytekin ile yazar, senarist Tarık Tufan sinemaseverlerle bir araya geldi.

Nuri Bilge Ceylan, Viyana, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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