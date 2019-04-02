Nuri Ercan Tortop Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkan adayı Nuri Ercan Tortop oldu. Bağımsız adayı Nuri Ercan Tortop, ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkan adayı Nuri Ercan Tortop ile ilgili seçim sonuçları ve ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkan adayı Nuri Ercan Tortop oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ESKİŞEHİR aday yarışı ve ESKİŞEHİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ESKİŞEHİR Seçim Bilgileri

ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.227 olduğu belirlendi.

ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.227 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ESKİŞEHİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 651.738 olduğu belirlendi.

ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 560.763 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nuri Ercan Tortop Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Nuri Ercan Tortop, ESKİŞEHİR yarışında % 0,09 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Nuri Ercan Tortop toplamda 488 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.