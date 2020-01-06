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Nuri Kamburoğlu: "Moldova Milli Takımı'nda çalışmak önemliydi"

Teknik Direktör Engin Fırat'ın ekibinde yer alan Nuri Kamburoğlu, Moldova A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışmasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

06.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:41 Nuri Kamburoğlu:
Teknik Direktör Engin 'ın ekibinde yer alan Nuri Kamburoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışmasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Katar'da İsveç ile hazırlık maçı oynayacak olan Moldova A Milli Futbol Takımı, 'ya giderken İstanbul'da aktarma yaptı. Moldova A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nuri Kamburoğlu, İhlas Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kamburoğlu, Dünya Kupası elemeleri için Doha'da hazırlık dönemi geçireceklerini belirterek, "Bu turnuvaya gitme amacımız takımı tanıma ve hazırlama. Engin Fırat ile çalışmaya başladım. Bir Türk olarak gurur duyuyoruz. Moldova Mili Takımı'nda yardımcı hoca olarak çalışmak benim için de kariyerim için de çok önemliydi. Hazırlıklarımızı şimdi Doha'da sürdüreceğiz. Daha sonra Dünya Kupası kuraları çekildiğinde kendimize bir yol çizmek istiyoruz. Bunun için de en iyi şekilde çalışmak için Doha'ya gidiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Mutluyuz ve gururluyuz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Fırat, Doha, Spor

Kaynak: İHA

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