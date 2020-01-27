Nuri Özaltın Golf Turnuvası başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun resmi turnuvası olan "Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy" ülkemizde golf sporunun gelişmesine büyük önem ve emek veren merhum Nuri Özaltın anısına dördüncü kez golf tutkunlarını bir araya getiriyor.

Türkiye'nin tek "45 Delikli Golf Tesisi" ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen "Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy"e Fransa, Almanya , Hollanda, İsviçre, İngiltere, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve İsveç olmak üzere 9 ülke ve yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor. Amatör oyuncuların yanı sıra Almanya Golf Federasyonu Başkanı Claus Kobold, BWGV (Almanya Badenwürttemberg Eyaleti) Federasyon Başkanı Otto Leibfritz, İngiliz ve Alman basınından yetkililer, İstanbul Golf Kulübü Direktörü Andrew McNbola, İngiltere'nin ünlü Golf hocalarından Simon Forrest, eski ünlü İngiliz Futbolcu David Platt'ın da yer alacağı etkinlikte bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, workshoplardan golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite yer alıyor.

Profesyonel golf oyuncuları, turnuva kapsamında düzenlenen "Golf Klinik" ile de amatör golfçülere mini bir eğitim ile vuruş tekniklerinin püf noktalarını öğretecek.

Gloria Golf Kulübü tüm golf severleri kıyasıya mücadelenin olacağı turnuva heyecanına ortak olmaya davet ediyor.