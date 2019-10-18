Haberler » Politika » Nuri Pakdil'in vefatı

Nuri Pakdil'in vefatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bazı eski ve yeni siyasetçiler, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek hayatını kaybeden Nuri Pakdil'in yakınlarına başsağlığı diledi.

18.10.2019 16:32Nuri Pakdil'in vefatı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bazı eski ve yeni siyasetçiler, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek hayatını kaybeden Nuri Pakdil'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve bugün öğleden sonra hayatını kaybeden edebiyatçı Nuri Pakdil'in yakınlarına başsağlığı ziyaretleri sürüyor.
Vefat haberinin üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastanesine gelerek, başhekimlik yetkilileriyle görüştüğü ve hastanede bulunan yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildi.
Koca'nın yanı sıra bazı eski ve yeni siyasetçilerin de hastaneye gelerek Pakdil'in yakınlarına taziyelerini ilettiği öğrenildi.
Pakdil'in cenazesinin, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti
18:01 CHP'li Öztunç: Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle
17:49 CHP Karadeniz Bölge Toplantısı
17:20 Rusya Büyükelçisi Erkhov: "İki ülke arasındaki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda"
17:24 Bakan Soylu: Dünyanın teröre karşı duruş sorunu var
17:18 2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu
17:15 Lübnan tezkeresi Meclis'te
18.10.2019 18:18:00