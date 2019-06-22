Nuri Şahin kimdir? Futbolu bırakınca Hamit Altıntop gibi olmak istiyor!

Nuri Şahin kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında aramaları internette en çok arananlar arasına girdi. Türkiye'de katıldığı bir programda şu an aktif olan futbol kariyeri bittikten sonra futboldan uzaklaşmak istemediğini söyledi. Şahin, Türk futboluna destek olmak ve katkıda bulunmak istediğini ifade ederken Hamit Altıntop hakkında "Örnek aldığım, saydığım ve sevdiğim bir ağabeyim. Hamit ağabeyin her zaman Türk futbolu için düşünceleri vardı. O bir şeyleri daha iyi yapmak için kolları sıvadı. Vizyonu olan bir insan. Türkiye'yi seviyor. Ben de futbolu bıraktıktan sonra Türk futboluna katkı sağlamak istiyorum." dedi. Peki Nuri Şahin kimdir? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı?

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 de Almanya doğumludur. Şahin,kariyerini Werder Bremen'de sürdürmektedir. Aslen Kırşehirli bir ailenin iki çocuğundan biridir. Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman vatandaşlığı da bulunmaktadır. Tuğba Şahin ile evli olan futbolcunun Ömer adında bir de oğlu vardır. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Flamanca dilini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

BORUSSİA DORTMUND KLÜP KARİYERİNDE

Nuri Şahin, futbola doğduğu yerin yerel takımlarından RSV Meinerzhagen'de başladı. 2001 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer edildi. Borussia'da yıldızı 2005-2006 sezonunun başında parlayan Şahin'in ilk profesyonel maçı Intertoto Kupası'nda deplasmanda Sigma Olomouc ile oynadıkları maç oldu. Şahin, 66. dakikada oyuna girerek Borussia Dortmund'un Avrupa maçlarında oynayan en genç futbolcusu unvanını aldı.

Nuri, 6 Ağustos 2005 günü 16 yaş 334 günlük iken Bundesliga'da VfL Wolfsburg deplasmanında forma giyerek bu ligde ilk 11'de maça başlayan en genç oyuncu unvanını da kazandı. 13 Ağustos'taki Schalke 04 maçında ise ilk kez taraftarının karşısına çıktı. Bu maçtan sonra bir süre kadroda yer almayan Nuri, 10. haftadan itibaren tekrar takımda yer almaya başladı. 26 Kasım 2005 günü Nürnberg ile oynanan maçta Bundesliga'da gol attı ve en genç futbolcu unvanını kazandı. Şahin, o sezon ligde 7. olan Dortmund'da 1 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.

Sonraki sezonda ise ilk hafta maçı olan Bayern Münih maçında oynayan Nuri, sonraki birkaç hafta Borussia Dortmund 11'de forma terletti. Daha sonra yine A takıma dönen Nuri Şahin, genel olarak ikinci yarıda oyuna giren yedek oyuncu görüntüsünde oldu.

FEYENOORD

Nuri Şahin, kulübü Borussia Dortmund tarafından 5 Temmuz 2007 tarihinde Feyenoord'a kiralik verildi. Bu takımda ilk 11'e hemen giren Nuri takımının ligdeki ikinci, kendisinin ise takımdaki ilk resmî maçı olan NAC Breda maçında 5-0'lık galibiyete iki golüyle katkıda bulunarak Feyenoord kariyerine görkemli bir başlangıçta bulundu. Kulübü o sezonu 6. olarak bitirse de Nuri, sezon boyunca 6 gol kaydederek kariyerinin o döneme kadarki en iyi performansına ulaştı.

II. DORTMUND DÖNEMİ

2008-2009 sezonuna Borussia Dortmund 11'de başlayan Şahin, ilk maçında iyi performansını golle süsleyince, tekrar A takıma yükseldi. Takımı son hafta aldığı sonuçla 6. olup Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybetmesine rağmen Nuri 2 gol ve 4 asist ile etkili bir performans gösterdi. 2008-2009 sezonunda ilk kez UEFA Kupası'nda forma giyen Nuri, 1. tur ikinci maçında Udineseye penaltı atışlarında takımının ilk golünü atsa da Dortmund, penaltılarla rakibine elenerek o sezonki Avrupa macerası sonlandırdı.

2009-10 sezonunda Borussia'nın değişmez oyuncularından olan Nuri, 34 maçın 33'ünde forma giymiş ve 4 gol, 8 asist kaydetti.

REAL MADRİD

Nuri Şahin, 9 Mayıs 2011 tarihinde Signal Iduna Park'ta yaptığı basın toplantısı sırasında basında yer alan Real Madrid'e transferi konusundaki dedikoduları doğruladı. Real Madrid ise resmî internet sitesinden futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservisine 10.000.000€ ödendiğini duyurdu. Futbolcunun alacağı yıllık maaş ise brüt 4.000.000€, net 2.500.000€ olarak açıklandı.

6 Kasım 2011 tarihinde Osasuna takımı ile oynanan maçta 66. dakikada oyuna dahil olarak, Real Madrid'deki ilk resmi maçına çıktı. 22 Kasım 2011 tarihinde Santiago Bernabéu'da oynanan Real Madrid - Dinamo Zagreb karşılaşmasında ise takımı adına ilk kez ilk on birde sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Real Madrid formasıyla ilk resmi golünü 20 Aralık 2011 tarihinde Ponferradina takımıyla oynanan ve 5-1 kazanılan Copa del Rey maçında attı.

LİVERPOOL

2011-12 sezonunda sakatlığı nedeniyle Real Madrid kariyerine iyi bir başlangıç yapamayan futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılması gündeme geldi. Medyada yer alan ayrılık iddiaları sonrası Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho bir röportajında futbolcunun 2012-2013 sezonunu başka bir takımda kiralık olarak geçireceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından medyada Şahin'in yeni kulübünün Arsenal olduğuna dair haberler çıktı. Fakat 25 Ağustos 2012 tarihinde Liverpool Teknik Direktörü Brendan Rodgers yaptığı açıklamada futbolcunun transferinin neredeyse tamamlandığını açıkladı. Ertesi gün ise Nuri Şahin resmî olarak Liverpool'a kiralık imza attı.

Nuri'nin Liverpool kariyeri 2012-13 sezonu devre arasında sonlandırdı. Kulüp ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden futbolcu kiralık olarak eski kulübü Borussia Dortmund'a döndü.

III. DORTMUND DÖNEMİ

2013 yılında satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına Borussia Dortmund'a imza atan Nuri, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Transferinin ardından ilk lig maçı kadrosuna alınan futbolcu 19 Ocak 2013 tarihindeki SV Werder Bremen karşısında 84. dakikada oyuna girerek III. Dortmund döneminin ilk lig maçına çıktı. 2014 yılının nisan ayında ise bonservisi 7.000.000€ bedelle Real Madrid'den alındı. 2016/17 Sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Legia Warszawa' yı 8-4 yendikleri maçta 3. golü atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 19 maçta ilk kez gol atmış oldu. Böylelikle Nuri Şahin 644 gün sonra resmi maçlarda gol atmayı başardı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Nuri Şahin, ilk millî formayı 16 yaş altı düzeyinde 14 Ekim 2003'te Almanya ile oynanan hazırlık maçında giydi. 16 yaş altı düzeyindeki ikinci ve son karşılaşması ise 16 Ekim 2003'te yine Almanya karşısında oldu.

Nuri, Ağustos 2004'te ve Eylül 2004'te Romanya ve Bulgaristan ile ikişer hazırlık maçında 17 yaş altı formayı giydi. Türkiye'nin rakipleri karşısında toplam 8 gol bulduğu bu dört maçta Şahin, gol atma başarısı gösteremedi.

Nuri Şahin millî forma ile ilk resmî maçına yine 17 yaş altı düzeyinde çıktı. 2005 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçı olan Ermenistan maçındaki bu maçta Nuri gol atma başarısı gösteremedi. Ancak altı eleme turu, üç de elit tur maçında forma giyerek, millî takımı İtalya'daki finallere taşıyan isimlerden oldu. Finallerde de beş maçta forma giyerek Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımının turnuvayı şampiyon tamamlamasına önemli derecede katkıda bulundu. Ayrıca turnuva boyunca da 1 gol kaydetti.

Ayrıca aynı yıl Peru'da gerçekleşen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımda yer almış ve turnuvanın en çok dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Elemelerin ilk maçında Avustralya'yı 1-0 yenerlerken, Nuri tek golü kaydetti.

Türkiye yarı finalde ise Brezilya'ya 4-3 yenilirken Nuri yine gol attı. Turnuvanın üçüncülük maçında Hollanda Türkiye'yi 2-1 yenerken, Nuri Türkiye'nin turnuvadaki son golünü kaydetti. Bu sonuçlar ile birlikte Türkiye turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Ayrıca Meridyen Kupası'nda da forma giyen Nuri bu kupada 18 yaş altı düzeyde mücadele etti. 4 kez forma şansı bulduğu turnuva maçlarında golle tanışamadı.

Ümit millî takım ile de maçlara çıkan Nuri Şahin Toulon Turnuvası'nda da yer aldı. Bu turnuvada üç maçta forma giyerken bir de gol kaydetti.

A MİLLÎ TAKIM

Genç millî takımlarda gösterdiği başarılardan sonra a millî takıma çağrılmaya başlanan Nuri'nin bu düzeydeki ilk maçı 8 Ekim 2005 tarihinde Almanya ile oynanan özel maç oldu. Bu ilk A millî maçında 86. dakikada maça dahil olan Nuri 89. dakikada attığı gol ile ilk a millî maçında golle tanıştı. Ayrıca bu maçta Türkiye millî futbol takımı forması giyen en genç futbolcu ve Türkiye millî futbol takımında gol atan en genç futbolcu unvanlarını da kazandı.

2 Kasım 2017'de resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayarak millî takım kariyerini noktaladığını açıkladı.