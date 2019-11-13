Nuribey'de Mevlid-i Nebi Haftası

Afyonkarahisar'ın Nuribey İmam Hatip Ortaokulu ve İsmet Atilla Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.



Nuribey Kasabası Halı Sahasında düzenlenen proğramda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve semazen gösterileri eşliğinde düzenlenen etkinlikte anıldı. Mevlid-i Nebi proğramı, Nuribey İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni İbrahim Güngör'ün sunumu ile devam etti. Proğramda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu esnada ise vatandaşlar duygularına hakim olamadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA