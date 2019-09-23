Haberler » Güncel » Haber

Nürnberg'de barış sofrası kuruldu

Nürnberg'de barış sofrası kurulduTaner TüzünNürnberg,( DHA )- Nürnberg kentinin resmiyet kazanmasının 950'nci ve 30 Yıl Savaşları'nın bitişinin 350'nci yılında, savaşı sonlandıran barış görüşmelerinin yapıldığı Nürnberg kentinde devasa bir barış sofrası kuruldu.

23.09.2019 10:40
Nürnberg'de barış sofrası kuruldu
Taner TüzünNürnberg,( DHA )- Nürnberg kentinin resmiyet kazanmasının 950'nci ve 30 Yıl Savaşları'nın bitişinin 350'nci yılında, savaşı sonlandıran barış görüşmelerinin yapıldığı Nürnberg kentinde devasa bir barış sofrası kuruldu. 7 kilometre uzunluğundaki masalarda, Türk kuruluşları da yer aldı.
TÜRK-ALMAN KADINLAR KULÜBÜ DE MASADA YER ALDI
Kornmark meydanında kurulan 7 kilometre uzunluğundaki masada her milletten binlerce insan yer aldı. Kurulan sofrada, Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü de yer aldı. Masada yer alan Nürnberg Şehir Filarmoni Orkestrası'nda flüt akademisyeni Hazar Birkan'da flütü ile mini bir konser verdi. Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Avukat Sevtap Oygün, masada kadınlar arası dostluğu pekleştirmek için yer aldıklarını ve buraya herkesi beklediklerini söyledi. Oygün, Nürnberg'de 20 yıldan beri bir gelenek var. Dernekler, insanlar, hep birlikte barış sofrasında toplanıyorlar. Biz de Kadınlar Kulübü olarak daha önce de olduğu gibi bu senede hep beraberiz. Kadınlar arasındaki dostluğu insanlara göstermek istiyoruz. Herkes buyursun gelsin ifadelerini kullandı. Kadınlar Kulübü tarafından masayı ziyaret edenlere börek, gözleme gibi yiyecekler ikram edildi.
ANTALYA BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI DA DAVETLİLER ARASINDAYDI
Barış masası etkinliğine kardeş şehir Antalya Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile Antalya İnsan Kardeş Şehir Derneği Başkanı Rıza Özlek katıldı. İkili masaları ziyaret ederek, Antalya ile ilgili bilgiler verdi.
Nürnberg'de barış sofrası kuruldu

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:15 Lavanta Kokulu Köy 750 bin ziyaretçi ağırladı
12:15 İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEKNOFEST'e ilişkin verileri açıkladı
12:15 Tarsus Belediyesi, 6 ayda 26 milyon lira borç ödedi
12:15 Antalya'da Thomas Cook iflasının ardından kriz masası oluşturuldu
12:14 - Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
12:14 Murat Cemcir ve Ahmet Kural'dan Bodrum çıkarması
12:14 FETÖ'nün "mahrem imamları"na hapis cezası