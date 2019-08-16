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Alman ekibi Nürnberg, Frey'i kiraladı

Almanya'nın ikinci ligi olan 2. Bundesliga ekibi Nürnberg'in Sportif Direktörü Robert Palikuca, Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı. Alman ekip görüşmeler sonrasında hem Frey hemde Fenerbahçe ile anlaştı.

16.08.2019 14:34
Alman ekibi Nürnberg, Frey'i kiraladı

Fenerbahçe'de göze giremeyen ve kötü geçen sezonun ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Frey için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

"FREY İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bundesliga ekibi Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Frey konusund konuştu. Palikuca, "Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Alman ekibi Nürnberg hem Fenerbahçe hem de Frey ile anlaşma sağladı. Anlaşma satın alma opsiyonuyla gerçekleşti.

Michael Frey geçtiğimi sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkarken 5 gol atıp, 1 asist yaptı. (Haber Global)

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Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (2)
OOOO: ya ne anlatıyosun her haberin altında sen be? Altay var ya işte
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ALEX: Kale de Harun olduğu sürece Messi ve Ronaldoyu da getirseniz boş. Çünkü kaleye gelen her şut gol oluyor Harunun bir pozisyon bile kurtardığını gören var mı? Ama bunu ne yönetim ne de teknik heyet göremiyor.
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