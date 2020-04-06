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Nursaçan'dan 'Berat Kandili' mesajı: "Bu günler müstesna ve saygı değer günlerdir"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bu günler müstesna ve saygı değer günlerdir" dedi.

06.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:57
Nursaçan'dan 'Berat Kandili' mesajı:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bu günler müstesna ve saygı değer günlerdir" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Tahir Nursaçan'ın mesajı şöyle:

"Bu günler, müstesna ve saygı değer günlerdir. Bu geceler, saygı değer gecelerdir. Berat, Allah'a ve onun sevgili habibi Hz. Muhammed Mustafa S.A.V.'e dost olma, hakkın ve hakikatin yanında yer alma ve hayra giden yolları aramak demektir. Doğru bilgiye dayalı ve usulüne uygun olarak yerine getirilen ibadetler, dua ve niyazlar, bizleri Yüce Yaratan'a bağlayarak güven ve huzur ikliminin, birey ve toplum huzurunun güçlenmesine vesile olacaktır inşallah. İslam'da, Allah sevgisine giden yol insan sevgisinden, Yüce Yaratan'ın eseri olan mahlükatı sevebilmekten geçer. Sevgi ve saygı olmadan birlik, dayanışma ve kaynaşma olmaz. İnsani ve ahlaki erdemler de, zaten sevgi ve samimiyet zemininde doğar ve gelişir. Tövbe kapılarının açık olduğu böyle günlerde, fırsatı ganimet bilerek, Allah'ın af ve mağfiretine sığınmalı, O'na layık kul ve ümmet olmaya çalışmalıyız. Artık, hem insanlık hem ülkemiz adına topyekün yaşanan manevi kayıplar üzerine yeniden düşünüp, yaşanan huzursuzlukların sona ermesi, doğal afet, salgın, akan kan ve gözyaşının dinmesi, dinimiz, vatanımız ve milletimizin saadeti, huzuru ve selameti için sevgi ve hoşgörü içinde birlikte yaşamayı öğrenmek, öğretmek ve hayata geçirmek için dua ve niyazda bulunmalıyız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, OSB, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Nursaçan'dan 'Berat Kandili' mesajı: 'Bu günler müstesna ve saygı değer günlerdir' - Haberler

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