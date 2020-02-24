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Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, hayatını kaybetti.

24.02.2020 22:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:46Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Yukatel maçı sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, hayatını kaybetti.

Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçiren Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, sahaya gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Nursal Bilgin'in arşiv görüntüleri



Denizlispor, Kalp Krizi, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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