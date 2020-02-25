Haberler » Gündem » Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü? - Haberler

Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?

Kasımpaşa-Denizlispor maçında fenalaşan Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in kaldırıldığı hastanede ölüm haberi geldi. Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hakkında merak edilenler haberimizde. Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?

25.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:55Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Denizli arasında oynanan maçın 55. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nursal Bilgin'in ölüm haberi Kasımpaşaspor Kulübü'nü ve spor camiasını yasa boğdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Nursal Bilgin'in vefat haberi hastane tarafından paylaşıldı.

NURSAL BİLGİN KİMDİR?

Mbaye Diagne ve Mahmoud Trezeguet gibi dünyaca ünlü futbolcuların Kasımpaşa kulübüne kazandırılmasında emeği olan Nursal Bilgin, Kasımapaşa kulübünün bir dönem sportif direktörlüğü görevini de yürütmüştür.

NURSAL BİLGİN NEDEN ÖLDÜ?

Maç esnasında fenalaşarak tedavi için hastaneye kaldırılan Nursal Bilgin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi. Nursal Bilgin'in ölüm sebebini doktorlar kalp krizi olarak açıkladı.


Denizlispor, Kasımpaşa, Gündem, Spor, Güncel

Gündem

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 19:17:40