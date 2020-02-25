Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Denizli spor arasında oynanan maçın 55. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nursal Bilgin'in ölüm haberi Kasımpaşaspor Kulübü'nü ve spor camiasını yasa boğdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Nursal Bilgin'in vefat haberi hastane tarafından paylaşıldı.

NURSAL BİLGİN KİMDİR?

Mbaye Diagne ve Mahmoud Trezeguet gibi dünyaca ünlü futbolcuların Kasımpaşa kulübüne kazandırılmasında emeği olan Nursal Bilgin, Kasımapaşa kulübünün bir dönem sportif direktörlüğü görevini de yürütmüştür.

NURSAL BİLGİN NEDEN ÖLDÜ?

Maç esnasında fenalaşarak tedavi için hastaneye kaldırılan Nursal Bilgin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi. Nursal Bilgin'in ölüm sebebini doktorlar kalp krizi olarak açıkladı.