Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandıHilmi Öksüz: Ailemizin ve camiamızın başı sağ olsunAytaç Kara: Çok kibar ve beyefendi bir insandıMustafa Denizli : Özel birisiydiOlgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında geçen pazartesi günü, Kasımpaşa 'nın Yukatel Denizli spor 'u konuk ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, son yolculuğuna uğurlandı.Nursal Bilgin için Etiler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcuları, teknik heyeti, lacivert-beyazlı ekibin eski teknik direktörleri Kemal Özdeş ve Mustafa Denizli, spor dünyasından isimler ile Bilgin'in yakınları ve sevenleri katıldı. Nursal Bilgin, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.ÖKSÜZ: AİLESİNİN VE CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUNKasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, çalışma arkadaşları merhum Nursal Bilgin'in iyi bir dost olduğunu dile getirirken, 'Nursal Bey bizim sevdiğimiz bir ağabeyimiz, dostumuz ve arkadaşımızdı. Kulübe de uzun zamandır hizmet eden bir kardeşimizdi. Aramızdan ani bir şekilde ayrılışı bizleri üzdü. Tribünde eşi ve iki çocuğu ile maç izlerken kriz geçirmesi bizi ayrıca üzdü. Hayat böyle. Önemli olan giden kişinin arkasından güzel konuşmak ve biz de Nursal Bey'in arkasından güzel şeyleri söyleyeme devam edeceğiz çünkü ona layık bir insan. Her zaman söyleyeceğiz. Bize başsağlığı dileyen bütün dostlarımıza, kulüp başkanlarına ve idarecilerine taziye mesajları için teşekkür ederiz. Ailenin ve camianın başı sağ olsun' dedi.KARA: ÇOK KİBAR VE BEYEFENDİ BİR İNSANDIKasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara da Bilgin ile sürekli futbol sohbetleri yaptığını söylerken, 'Bu sezon transfer olduğumda tanıştım. Çok kibar ve beyefendi bir insandı. Kasımpaşa'yı ne kadar düşündüğünü tahmin bile edemezsiniz. Sahada biz futbol oynarken o da maçı kenarda yaşıyordu. Bunu da yaşadığımız üzücü durumda gördük. Her zaman futbol sohbetlerimiz olurdu. Allah rahmet etsin. Saha içinde o anı anlatamam. Maç bitince hemen yanına koştuk. Bunlar hepimiz yaşayacağı şeyler. Maç günleri her zaman konuşurduk. Maç günü de, 'Bir asistin var, golü de zorlayacaksın' diyordu. İçine doğmuş sanırım. Nursan ağabey ile böyle sohbetlerimiz oluyordu' ifadelerini kullandı.DENİZLİ: ÖZEL BİRİSİYDİTeknik direktör Mustafa Denizli de eski çalışma arkadaşı Nursal Bilgin'in çok özel biri olduğunu belirtti. Denizli, 'Futbol dünyasının özel insanlarından birisiydi. Voleybol camiasında yetişti, oralarda görev yaptı ama uzun yıllar futbolun içinde çalıştığım, çok inandığım ve güvendiğim son derece mütevazı birisiydi. Bende derin bir iz bıraktı. Mekanı cennet olsun' açıklamasında bulundu.