Nursal Bilgin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Kasımpaşa-Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenazesi yarın Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kalp Krizi
Dün hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenaze detayları belli oldu. Kasımpaşa- Denizlispor maçında tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nursal Bilgin'in cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL
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, Spor Kaynak: İHA