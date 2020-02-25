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Nursal Bilgin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Kasımpaşa-Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenazesi yarın Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

25.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:10Nursal Bilgin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Kasımpaşa-Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenazesi yarın Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Dün hayatını kaybeden Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in cenaze detayları belli oldu. Kasımpaşa- Denizlispor maçında tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nursal Bilgin'in cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Etiler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL

Kalp Krizi, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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