Nurşat Yeşil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Tunceli belediye başkan adayı Nurşat Yeşil oldu. HDP adayı Nurşat Yeşil, Tunceli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tunceli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Tunceli belediye başkan adayı Nurşat Yeşil ile ilgili seçim sonuçları ve Tunceli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Tunceli belediye başkan adayı Nurşat Yeşil oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tunceli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tunceli aday yarışı ve Tunceli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tunceli Seçim Bilgileri

Tunceli belediyesi için toplam sandık sayısının 76 olduğu belirlendi.

Tunceli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 75 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tunceli belediyesi için katılım oranının ise % 80,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tunceli toplam seçmen sayısının ise 22.771 olduğu belirlendi.

Tunceli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 18.343 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Tunceli belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşat Yeşil, Tunceli yarışında % 28,21 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Nurşat Yeşil toplamda 5.069 adet oy sayısına ulaştı.

Nurşat Yeşil Kimdir?

1973 yılında Tunceli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tunceli, lise öğrenimini Sivas'ta tamamladı. Atatürk Universitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan ve Anadolu Universitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004-2019 yılları arasında KESK'e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikasında çeşitli görevlerde bulundu. 2016'da KHK ile ihraç edildi. Bekardır.

HDP Tunceli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.