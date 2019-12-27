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Nurseli İdiz, Beren Saat'i vefasızlıkla suçladı: Onu seçtiğimiz programdan hiç bahsetmiyor

Usta oyuncu Nurseli İdiz, dün konuk olduğu 2. Sayfa programında yıllar önce jüri üyeliği yaptığı yarışmada Beren Saat'i kendilerinin seçtiğini söyleyerek oyuncuyu vefasızlıkla suçladı.

27.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:54

Oyunculuk performansıyla yıllara damga vuran Nurseli İdiz, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi yorumlarıyla dikkat çeken İdiz, Beren Saat'i de eleştirdi.

"BEREN BUNDAN HİÇ BAHSETMEZ"

Yıllar önce yayınlanan Türkiye Yıldızları'nda jüri üyeliği yaparken Beren Saat'i kendilerinin seçtiğini söyleyen Nurseli İdiz, dikkat çeken açıklamalarında şunları söyledi: "Beren'i biz seçtik 'Türkiye'nin Yıldızları' programında, bundan hiç bahsetmez ama… Son zamanlarda oyunculuğunu ikinci plana attı gibi geliyor. Özel hayatıyla, paylaşımlarıyla vs. Bu yeni dizisinde daha iddialı gibi."

"BENİ ARAMAK ZORUNDA DEĞİL AMA YARIŞMADAN BAHSETMİYORLAR"

"Beren çok başka yerlerde olabilirdi. Biz ustalarımızı hep anarız ama şimdi böyle olmuyor. 2001 miydi, 2002 miydi hatırlamıyorum. Yarışmadan çıktılar Engin Akyürek ile birlikte. Yarışmadan sonra hiç görüşmedik. Beni aramak zorunda değil ama yarışmadan da bahsetmiyorlar. 'Ben bu yarışmadan çıktım' demiyor. Sonuçta oyunculuk yarışmasıydı, güzellik yarışması değildi."

"ENGİN HEP MÜTEVAZİLİĞİNİ KORUDU"

"Engin bambaşka bir çocuk. Zaten konservatuvar mezunu olarak yarışmaya girmişti, belliydi birinci olacağı. Hep mütevazılığını korudu, oyunculuğunu hep bir adım ileri taşıdı. O bahsediyor yarışmadan, doğal sahici bir çocuk Engin. Yarışmada bir sürü yetenekli insan vardı, kıymetini bilemediler."

Nurseli İdiz, Beren Saat'i vefasızlıkla suçladı: Onu seçtiğimiz programdan hiç bahsetmiyor

Nurseli İdiz, Beren Saat, Kanal D, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
VANLI: ne alaka yani. . bi yarışma olmuş kız da kazanmış biz seçtik yok ne sürekli minnet bekliyorlar. . beren saat o yarışmada birinci olmuş olabilir ama bereni beren yapan mahsun kırmızıgül''dür. . . Ötesi değil. . . aşka sürgün de tanıdım ben beren saati. . ondan önce yarışmada orda burda tanımadım. . .
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