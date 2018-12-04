04 Aralık 2018, 13:26
»»

Nurseli İdiz'den "Cinselliği Bıraktım" Diyen Okan Bayülgen'e Olay Cevap: Yaptıklarına Saysın

Oyuncu Nurseli İdiz, "Uzun bir hayat için cinselliği bıraktım" diyen Okan Bayülgen'e katıldığı magazin programından cevap vererek "Yaptıklarına saysın" dedi.

Usta oyuncu Nurseli İdiz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Okan Bayülgen'in cinsellik hakkındaki açıklamaları hakkında yorum yapan oyuncu "Yaptıklarına saysın" diye cevap vererek herkesi şaşırttı.

"YAPTIKLARINA SAYSIN"

Şovmen Okan Bayülgen, bir röportajında "Uzun bir hayat için cinsellikten uzak durun" açıklamasıyla gündeme geldi. Katıldığı magazin programında arkadaşı Bayülgen'in açıklamalarına cevap veren Nurseli İdiz, "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz!" diyerek, şovmene göndermede bulundu.

"OKAN BAYÜLGEN ESPRİLİ VE ZEKİDİR"

Nurseli İdiz, bir süredir ekranlardan uzak kalan Okan Bayülgen için, "Arkadaşımdır, esprilidir, zekidir. Tiyatroda birlikte sahne aldık, oyunculuğu çok iyidir" şeklinde konuştu.

"Cinsel İlişki Zararlı" Diyen Okan Bayülgen"Cinsel İlişki Zararlı" Diyen Okan Bayülgen'e, Ömür Gedik'ten Beklenmedik Cevap!

Okan BayülgenOkan Bayülgen'den Dikkat Çeken İtiraf: Cinselliği Bıraktım

Kanal D,Nurseli İdiz,Okan Bayülgen
04 Aralık 2018 Salı 13:26



YORUMLAR (14)
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SEDEF: Hep gündem yaratmak çabalari
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
RIDVAN: HİDROLİĞİ BİTEN KEPÇE ÇALIŞIRMI
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
TERECİ: BU HATUN DA ÇOK DELİ BİŞEY.GÖRÜNCE UYANIYORUM
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KUŞ: Ötmüyorsa ne yapsın
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın