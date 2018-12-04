Nurseli İdiz'den "Cinselliği Bıraktım" Diyen Okan Bayülgen'e Olay Cevap: Yaptıklarına Saysın

Usta oyuncu Nurseli İdiz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Okan Bayülgen'in cinsellik hakkındaki açıklamaları hakkında yorum yapan oyuncu "Yaptıklarına saysın" diye cevap vererek herkesi şaşırttı.

"YAPTIKLARINA SAYSIN"

Şovmen Okan Bayülgen, bir röportajında "Uzun bir hayat için cinsellikten uzak durun" açıklamasıyla gündeme geldi. Katıldığı magazin programında arkadaşı Bayülgen'in açıklamalarına cevap veren Nurseli İdiz, "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz!" diyerek, şovmene göndermede bulundu.

"OKAN BAYÜLGEN ESPRİLİ VE ZEKİDİR"

Nurseli İdiz, bir süredir ekranlardan uzak kalan Okan Bayülgen için, "Arkadaşımdır, esprilidir, zekidir. Tiyatroda birlikte sahne aldık, oyunculuğu çok iyidir" şeklinde konuştu.