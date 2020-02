Nurten Öztürk HRÜ'de

Türkiye'nin en güçlü 15 Kadın CEO'su arasında yer alan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ün katılımıyla Harran Üniversitesi'nde 'İlham veren başarı hikayeleri' üzerine bir konferans gerçekleştirildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Harran Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla Osmanbey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapıldı.



Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, Gazeteci-Yazar Günseli Özen, işadamları, akademisyen ve öğrenciler ile girişimciler katıldı.



Ülkemizde başarılı kadın sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Etkinliğimize teşrif eden Nurten Hanıma, kadın girişimcilere ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Üniversite öğrencilerimiz başarı hikayelerine çok önem veriyorlar. Başarı hikayeleri aidiyet duygusunu perçinler ve güçlendirir. Onun için kendi üniversitemizde her hocamızın bir başarı hikayesi olması gerektiğini vurguluyoruz. Başarı hikayeleri üniversitenin kökleşmesini ve güçlenmesini sağlar. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Rektör Çelik'in ardından bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "Bir kadın girişimci olarak ülkemize farklı yenilikler getirdiğinden dolayı Nurten hanımı tebrik ediyorum. Şanlıurfa'da ise Cevahir Asuman Yazmacı hanımefendi aynı misyonu yüklenmiştir. Ayrıca Rektörümüze bu güzel organizasyona ev sahipliği ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Kendi başarı hikayesinden örnekler vererek konuşmasına başlayan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, dinleyicilere başarıya giden yolda yapılması gereken metotları anlattı. Öztürk konuşmasında, "Çalışmanın sonunda başarılı olmayı hedefleyin. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Güven çok önemlidir. Kimsenin size olan güvenini sarsmayın. Sarsılan güven asla yerine gelmez. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışın. En iyisini yapabilmek için ya sevdiğiniz işi yapacaksınız ya da yaptığınız işin sevilecek yönlerini bulacaksınız. İşlerimizin mayasında sevgi olmalıdır. Yaptığınız işlerde hedef tayin edin. Hedefsiz, rotasız olmamalısınız. Hedefiniz yoksa rotasız bir gemi gibi dalgaların sizi nereye götüreceğini bilemezsiniz" diye konuştu.



Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ŞANLIURFA

