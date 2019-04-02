Nurullah Çokan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MARDİN ARTUKLU belediye başkan adayı olan Nurullah Çokan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN ARTUKLU ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Nurullah Çokan isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MARDİN ARTUKLU adayı Nurullah Çokan kimdir? DP MARDİN ARTUKLU adayı Nurullah Çokan yüzde kaç oy aldı?

Nurullah Çokan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MARDİN ARTUKLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurullah Çokan ARTUKLU ilçesinde % 1,50 oranında oy almıştır. ARTUKLU ilçesinde % 1,50 oranında oy olan Nurullah Çokan adlı DP adayı toplamda 1.189 adet oy sayısına ulaştı.

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