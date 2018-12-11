Nusaybin Alt Yapısına 90 Milyonluk Yatırım

11 Aralık 2018 Salı 13:28



11 Aralık 2018 Salı 13:28

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'ye destek vererek yeniden ayağa kaldırılan ilçenin alt yapısı için 90 milyon lira alt yapı yatırımı gerçekleştirdi.Nusaybin'in 15 mahallesinde 250 kilometre içme suyu çalışması bitirilerek yaklaşık 11 bin aboneye yeni içme suyu hattı çekildi. 45 kilometre kanalizasyon boruları döşendi. Bunun yanında imara açılan yeni yerleşim yerlerinde hızla alt yapı çalışmaları devam ediyor. Vali, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Nusaybin'de 90 milyon lira civarında alt yapı çalışması yaptıklarını söyledi. Terörden zarar gören yapıları kısa sürede ayağa kaldırdıklarını kaydeden Yaman, "2016 yılında terör örgütünün orada oluşturduğu menfi ortam ve çukurlarla gelen terörist faaliyetleri devletimiz ve hükümetimizin kararlılığıyla bitirmiş olduk. Bunun yanında çok sayıda yapı hasar gördü. Yaklaşık 6 bin civarında hasarlı yapıyı çok kısa süre içerisinde tekrar ayağa kaldırarak bitirdik. Bu yapıların içerisinde okul, cami, iş yeri ve vatandaşların ortak kullanacak alanlar ar. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye alt yapı bakımında destek verdik. Nusaybin de 90 milyon lira civarında alt yapı çalışmamız oldu. Bunun yanında taziye evleri, bulvarlar, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanları oluşturuyoruz" dedi."Nusaybin'in huzurunu kimse bozamayacak"Nusaybin'in huzurunu kimsenin bozamayacağını belirten Yaman, "Hem hükümet, hem devlet hem de yerelde biz yöneticiler olarak kararlıyız. Huzurun devam etmesi için büyükşehir belediyesi, valilik, kurumlar ve ilçe belediyeler olarak da farklı etkinlikler yapıyoruz. Kültürel ve sportif faaliyetler yapıyoruz. Gençlere, kadınlara ve öğrencilere farklı faaliyetler oluşturuyoruz. Bundan sonra da bu huzur devam edecek inşallah" diye konuştu. - MARDİN