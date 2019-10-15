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Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındıMARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

15.10.2019 09:21
Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamından sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesine gelen polis ekipleri binada arama yaptı. Daha sonra Nusaybin Belediye Eş Başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan'ın evine giden polis ekipleri evlerde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından Nergiz, Kut ve Alkan gözaltına alındı.
Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

Semire Nergiz, Ferhat Kut, Nusaybin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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