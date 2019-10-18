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Nusaybin Belediye Başkanlığına görevlendirme

MARDİN'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

18.10.2019 12:03Nusaybin Belediye Başkanlığına görevlendirme
MARDİN'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nergiz ve Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.Semire Nergiz'in tutuklanmasının ardından Nusaybin Belediye Başkan Vekilliği'ne Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Balıkçılar, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek görevine başladı.


- Mardin

Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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