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Nusaybin Belediyesine kayyum atandı

Mardin'in Nusaybin Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.

18.10.2019 10:54Nusaybin Belediyesine kayyum atandı
Mardin'in Nusaybin Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Ekim'de Nusaybin ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanarak gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut'un 17 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddeleri uyarınca 17 Ekim'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. - MARDİN

Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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