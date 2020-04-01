Nusaybin çarşı merkezi dezenfekte edildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.
01.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:10
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Nusaybin İlaçlama Birimi çarşı merkezinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Lozan, Cumhuriyet, Sakarya caddeleri ile Cumhuriyet Meydanındaki iş merkezleri, pasajlar ve iş yerleri dezenfekte edildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Nusaybin İlaçlama Birimi çarşı merkezinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Lozan, Cumhuriyet, Sakarya caddeleri ile Cumhuriyet Meydanındaki iş merkezleri, pasajlar ve iş yerleri dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin, Mardin, Güncel