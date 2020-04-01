Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nusaybin çarşı merkezinin dezenfeksiyonu yapıldı

Ekiplerinin cadde sokakların dezenfeksiyonunu yapması Ekiplerin yolları yıkaması Nusaybin çarşı merkezi dezenfekte edildi MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

01.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:38
Ekiplerinin cadde sokakların dezenfeksiyonunu yapması
Ekiplerin yolları yıkaması Nusaybin çarşı merkezi dezenfekte edildi
MARDİN - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Nusaybin İlaçlama Birimi çarşı merkezinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Lozan, Cumhuriyet, Sakarya caddeleri ile Cumhuriyet Meydanındaki iş merkezleri, pasajlar ve iş yerleri dezenfekte edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Nusaybin çarşı merkezinin dezenfeksiyonu yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Nusaybin, Mardin, Güncel

Haberin Videosu :

Nusaybin çarşı merkezinin dezenfeksiyonu yapıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Nusaybin çarşı merkezinin dezenfeksiyonu yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP’li başkan tahliye edildi Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi
Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: Gaziantep'te hırsızlıklık şüphelisinin ikametinden uyuşturucu çıktı - Haber 13:57: Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri - Haber 13:57: Saygılı: "Haydi Adana birlikte başaracağız" - Haber 13:56: Çanakkaleli çiftçiler tarlada sosyal mesafeyle üretime devam etmek istiyor - Haber 13:56: Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdi - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber