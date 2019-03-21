Nusaybin'de 100 Kişilik Yatılı Kur'an Kursu ve Medresenin Temeli Atıldı

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Nusaybin ilçesinde hayırsever Abdulkadir Yıldırım tarafından yaptırılacak 100 kişilik Kur'an kursu ve medresenin temeli atıldı.İlçeye bağlı Akçatarla Mahallesinde hayırsever Yıldırım tarafından daha önce yaptırılan Hacı Abdulkadir - Zeynebe Camisinin yanında inşasına başlanacak Kur'an kursunun temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İl Müftüsü İsmail Çiçek, inşa edilecek Kur'an kursunun hayırlı olmasını diledi.Çiçek, "Mescidin yanında Allah'ın rızasını umarak, Allah'ın adını anarak, dinimizin ilk emri 'oku' olan kerim kitabımızın emrini yerine getirmek maksadıyla bir Kur'an kursu ve medresenin temeli atılıyor. Hayırsever Abdulkadir Yıldırım ve ailesine teşekkür ediyoruz." dedi.İl Müftüsü Çiçek ve İlçe Müftüsü Usame Anlağan'ın okuduğu duaların ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve Nusaybin Belediye Başkan Adayı Mehmet Hadi Hamidi tarafından Kur'an kursu ve medresenin temeline ilk harç döküldü.