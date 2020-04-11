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Nusaybin'de 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nusaybin Girmeli bölgesinde yaptığı yol uygulamasında 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

11.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:10
Nusaybin'de 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nusaybin Girmeli bölgesinde yaptığı yol uygulamasında 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Girmeli Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolü ve sorgulaması neticesinde çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Nusaybin, 3. Sayfa
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