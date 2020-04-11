Nusaybin'de 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nusaybin Girmeli bölgesinde yaptığı yol uygulamasında 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
11.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:10
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Girmeli Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolü ve sorgulaması neticesinde çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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