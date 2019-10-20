Haberler » genel » Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki

Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki

Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepkiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde basın açıklaması yapan HDP'li milletvekilleri ile KESK Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine bir vatandaş tepki gösterdi.

20.10.2019 15:53
Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde basın açıklaması yapan HDP'li milletvekilleri ile KESK Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine bir vatandaş tepki gösterdi.
Aralarında HDP'li milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Pero Dündar, KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve KESK bileşeni üyelerinin de olduğu Mardin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Nusaybin'de basın açıklaması yaptı. KESK binası önünde açıklama için hazırlık yapıldığı sırada bir vatandaş, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" diyerek gruba tepki gösterdi. Polis ekipleri araya girerek vatandaşı KESK binasının önünden uzaklaştırdı.
KESK tarafından yapılan basın açıklamasından sonra grup sessizce dağıldı.
Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki

Halkların Demokratik Partisi, Nusaybin, Mardin, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
17:32 Adli Bilimciler Derneği Başkanı Hancı, "Artık bomba ve uçak kullanmadan internetten istenilen yeri...
17:28 Güneşi gören vatandaşlar Sarayburnu'nda deniz girdi
17:19 Turistler gelmeye devam ediyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor
17:12 Bakan Süleyman Soylu: "Göç" konulu toplantıya katıldı
17:06 Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu
17:01 Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı
16:46 Eğitim-Bir-Sen 8. Bölge Toplantısı Trabzon'da yapıldı
20.10.2019 17:39:54