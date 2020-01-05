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Nusaybin'de BİLSEM sınavı

Nusaybin'de Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sınavı yapıldı.

05.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:26 Nusaybin'de BİLSEM sınavı
'de Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sınavı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin yaptığı açıklamada, 4 Ocak'ta başlayan sınavın, 11 ve 12 Ocak ile 2, 8, 9, 15 ve 16 Şubat'ta yapılacağını söyledi.
Hafta sonları yapılacak sınavların her gün 6 oturum şeklinde olacağını aktaran Çetin, şöyle konuştu:
"BİLSEM ile ilkokullarda üstün yetenekli bireyleri hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği takvime göre, biz de bu kapsamda ilçemizdeki 1., 2. ve 3'üncü sınıf öğrencilerimize yönelik birinci aşama olan Tabletle grup tarama sınavlarımızı yapıyoruz."

Ümit Çetin, Nusaybin, Güncel

Kaynak: AA

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