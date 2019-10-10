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Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü.

10.10.2019 16:51Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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