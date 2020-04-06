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Nusaybin'de çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çukura düşen inek yaklaşık 5 saat süren çalışma ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:46
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde çukura düşen inek yaklaşık 5 saat süren çalışma ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Saray Mahallesinde bir ineğin önceden açılan çukura düştüğünü gören mahalle sakinleri ineği çukurdan çıkarmak istedi. Kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan vatandaşlar Nusaybin İtfaiye Müdürlüğüne durumu bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışma ile ineği düştüğü çukurdan çıkararak, sahibine teslim etti. Nusaybin’de çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel

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Nusaybin'de çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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