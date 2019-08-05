Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de el yapımı patlayıcı infilak etti! 3 asker yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

05.08.2019 10:50
Mardin'de el yapımı patlayıcı infilak etti! 3 asker yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi'nde zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulanslarıyla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan bir askerin helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildiği kaydedildi.

Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.


Nusaybin, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:13   Otizmli çocuğu ESER'de eğitim gören Deniz Kara; "Aileler engelli çocuklarını topluma...
11:13   Avcılar'daki minare baz istasyonuna döndü
11:13   SPOR TSSF Başkanı Şahin Özen Ülkemizi tekrar altın madalyaya taşıdık, çok mutlu ve gururluyuz
11:13   İSTANBUL-TUZLA'DA YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
11:12   Kapıkule'de 'alışveriş çadırı' tartışması
11:12   Kur'an kursunda, tatilin keyfini de çıkarıyorlar (2) - DİYARBAKIR
11:12   Çiftçilerin sıcak havada hasat mesaisi