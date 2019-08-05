Haberler» 3. Sayfa» Haber

Nusaybin'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

05.08.2019 11:32
Nusaybin'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı
Nusaybin'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi'nde zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulanslarıyla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan bir askerin helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildiği kaydedildi.
Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.

Nusaybin, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:36   Selde mahsur kalan 600 kaz kurtarıldı
11:32   Nusaybin'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı
11:31   Koyunlar toplu halde fosseptik çukuruna düştü
11:29   Minibüste sahte alkol imalatı yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı
11:25   Bursa polisinin başı asılsız ihbarlarla dertte
11:24   Afganistan'da polis meslektaşlarına ateş açtı: 7 ölü
11:24   Kontrolden çıkan traktör takla attı: 6 ağır yaralı