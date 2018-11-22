Nusaybin'de Elektrik Kesintisi

Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ
(TEİAŞ) tarafından Nusaybin Çağçağ Trafo Merkezi'ndeki TR-A ve TR-B trafo baralarında bakım çalışması nedeniyle 23 Kasım'da 08.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Elektrik kesintisinden, Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu, Açıkköy, Açıkyol, Bakacık, Balaban
, Beylik, Büyükkardeş, Dallıağaç, Demirtepe, Doğanlı
, Doğuş
, Durakbaşı, Duruca
, Düzce
, Dirim, Eskihisar, Eskimağara, Eskiyol, Görentepe, Günebakan
, Güneli, Günyurdu, Gürün
, Güvenli, Girmeli, Hasantepe, Heybeli, Kalecik
, Kantar, Karaca, Kayadibi, Kocadağ, Kuruköy, Kuyular
, Küçükkardeş, Nergizli, Odabaşı, Sınırtepe, Söğütlü
, Taşköy, Tepealtı, Tepeören, Tepeüstü, Turgutlu
, Yandere, Yavruköy, Yazyurdu, Yerköy
, Yolbilen, Yolindi
, Çalı, Çölova, Çilesiz, Çiğdem ve Üçköy mahalleleri etkilenecek.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:22