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Nusaybin'de fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerinde denetim

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekipleri halk sağlığının korunması için denetim yaptı.

25.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:30
Nusaybin'de fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerinde denetim
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekipleri halk sağlığının korunması için denetim yaptı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatı ile halk sağlığının korunması ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanması için ilçede denetimler sürüyor.
Ekipler bu kapsamda fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerini denetledi.

Meyve ve sebzelerin açıkta satılmaması, ekmeklerin de paketli satılması hususunda uyarılarda bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastanelerde imalat ve satış konusunda gerekli özenin gösterilmesi, toplu satılan gıdaların yerle temas edilmemesi gibi birçok konuda işletmecilere ikazda bulundu.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Doğan, yaptığı açıklamada, ılan açıklamada, koronavirüs salgının yayılmasının önüne geçilmesi için tüm önlemleri aldıklarını belirtti.
İşletmelere gereken uyarıların da yapıldığını ifade eden Doğan, "Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Ayrıca en büyük denetçilerimiz tüketicilerdir. Hijyen kurallarına uymayan işletmelerin uyarılması gerektiğini düşünen tüketicilerin 'Alo 174' hattını çekinmeden aramalarını istiyoruz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Nusaybin, Mardin, Güncel

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