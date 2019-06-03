03.06.2019 13:50
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Nusaybin'de futbol turnuvası sona erdi

Nusaybin

Nusaybin'deki düzenlenen 30 yaş üstü futbol turnuvası tamamlandı.

Nusaybin'deki düzenlenen 30 yaş üstü futbol turnuvası tamamlandı.
Hakan Olimpik Spor Kompleksinde düzenlenen turnuvanın final maçında Vip İletişim ve Beko Irmak Ticaret karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçı Vip İletişim'i 3 - 0 yenen Beko Irmak Ticaret kazandı.
Turnuvada Vip İletişim ikinci, Simurg Cafe ve Lezzet Salonu üçüncü, Muznur Su en centilmen takım, Gol Kralı Beko Irmak Ticaret'ten Fırat Bilge ve turnuvanın en iyi kalecisi de Vip İletişim kalecisi Uğur İnsel seçildi.
Eğitim Bir Sen Nusaybin İlçe Temsilcisi Mehmet Şefak Kavak ve TÜGVA İlçe Başkanı Mehmet Emin Aydın, turnuvada dereceye giren takım ve oyunculara kupa ve ödüllerini verdi.
Kaynak: AA
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