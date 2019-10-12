Haberler » Güncel » Nusaybin'de gazetecilerin uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nusaybin'de gazetecilerin uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir otelde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

12.10.2019 11:40Nusaybin'de gazetecilerin uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir otelde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya rağmen gazetecilerin soğukkanlılıkla haber takibi yaptıkları görüldü.

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, Nusaybin ilçesindeki bir otelin teras katında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere yönelik 2 kez keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kırılan cam parçalarıyla 2 gazetecinin hafif yaralandığı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Canlı yayın hazırlığı sırasında DHA muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, teröristlerin ateş açmasıyla birlikte gazetecilerin kendilerine korumak için yere attığı yer aldı. Saldırının ardından basın mensuplarının haber takibini soğukkanlılıkla yaptıkları görüldü. Cam parçasının saçılmasıyla yaralanan 2 meslektaşlarına gazetecilerin yaptığı yardım anı da görüntülerde ye aldı.


- Nusaybin

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:57 İstanbul'da kaçak sigara ve puro operasyonu
12:56 TİSK "Ortak Paylaşım Forumu"
12:55 İstanbul'da kaçak sigara ve puro operasyonu
12:55 Basın mensuplarının üzerinden geçen havan mermisi bir eve isabet etti
12:55 Bakan selçuk: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık
12:54 Uluslararası Balkan Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:49 Çevresinde çökmeler yaşanan Eskipazar Devlet Hastanesi geçici olarak taşınacak
12.10.2019 12:57:43