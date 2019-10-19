Haberler » Güncel » Nusaybin'de hasar tespit çalışmalarına başlandı

Nusaybin'de hasar tespit çalışmalarına başlandı

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile PYD/YPG/ PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin'de hedef alınan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

19.10.2019 12:49Nusaybin'de hasar tespit çalışmalarına başlandı
Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile PYD/YPG/ PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin'de hedef alınan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

9 Ekim günü başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'dan Nusaybin'e atılan havan ve roketler sonucu 11 sivil vatandaş şehit olmuş, 59 vatandaş da yaralanmıştı.

İlçenin çeşitli mahallelerine isabet eden havan ve roketler sonucu birçok ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık ve polise gelen ihbarlar sonucu hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulundu. Sivilleri hedef alan saldırılarda ev, iş yeri ve araçlarda oluşan hasarlar kayıt altına alınarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar başladı. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:13 YPG/PKK, mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı (2)
14:13 Engelli çiçekçi bir günlük gelirini Mehmetçik'e bağışladı
14:13 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
14:12 Muhtarlar Günü törenle kutlandı
14:12 Liseli öğrenciler staj için Avrupa yolunda
14:12 Esad, rejim yanlısı olmayanlara zulmediyor
14:07 Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı
19.10.2019 14:14:18