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Nusaybin'de HDP'li belediyeye çöp toplamama tepkisi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, HDP'li belediyenin biriken çöpleri toplamaması ilçe halkının tepkilerine neden oldu.

20.08.2019 11:09 Nusaybin'de HDP'li belediyeye çöp toplamama tepkisi
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, HDP'li belediyenin biriken çöpleri toplamaması ilçe halkının tepkilerine neden oldu.
Terör örgütü PKK'nın 2015-2016 yıllarında hendek ve barikat eylemleri sırasında evleri yıkılanlar için TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda yaşayanlar, HDP'li Nusaybin belediyesinin çöp toplamamasına tepkili. 1 ay önce TOKİ'ye yerleştiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Abdulaziz Adıyeke, belediyenin uzun zamandan beri mahallelerinde çöpleri toplamadığını söyledi. Sokak temizliğinin de yapılmadığını anlatan Adıyeke, "Yaklaşık bir ay önce buraya taşındım. Çöplerimizi belediye bir aydır toplamıyor ve sokaklar temizlenmiyor. Sokaklarda çöp konteynırları olmadığından dolayı çöpleri binanın önüne atmak zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman çöpleri kendimiz toplayıp traktörlerle atıyoruz" dedi.



Halkların Demokratik Partisi, Nusaybin, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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