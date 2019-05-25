25.05.2019 14:44
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Nusaybin'de iftar programı

Nusaybin

Nusaybin Kaymakamlığı, şehit yakınları, gaziler ve yakınları için iftar programı düzenledi.

Nusaybin Kaymakamlığı, şehit yakınları, gaziler ve yakınları için iftar programı düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde organize edilen iftar programına, Kaymakam Mehmet Balıkçılar, Garnizon Komutanı Binbaşı Cenk Özlüpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Zehir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz, Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mesut Çelik, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.
Müftü Usame Anlağan'ın duasından sonra Kaymakam Balıkçılar, şehit yakınları, gaziler ve yakınlarının ihtiyaçları ve sorunlarını dinledi. Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin, Güncel
Kaynak: AA