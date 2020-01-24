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Nusaybin'de kardan dolayı kapanan yollar temizleniyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı kırsal mahallelerde etkili olurken belediye ekipleri yolları açmak için seferber oldu.

24.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:56Nusaybin'de kardan dolayı kapanan yollar temizleniyor
'in ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı kırsal mahallelerde etkili olurken belediye ekipleri yolları açmak için seferber oldu.

Kar yağışı sonrası özellikle kırsal mahallelerde bazı mahallelerin yolları kapandı. Nusaybin Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan Gürin, Düzce, Akarsu, İlkadım, Büyükkardeş, Koruköy, Kuşkaya, Doğuş ve Yandere Mahallelerinde yol açma ve temizleme çalışmaları yaptı.

Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelleri gözetimindeki kar temizleme ve yol açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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