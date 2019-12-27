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Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce kayanın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildi.

27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:48 Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi

'in ilçesinde PKK'lı teröristlerce kayanın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildi. Operasyonda çok sayıda malzeme de ele geçirildi.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında Nusaybin ilçesine bağlı Çalıköyü Mahallesi kırsal alanında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde kayanın altına tuzaklanmış şekilde 5 kilo basma düzenekle el yapımı patlayıcı tespit etti. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Ekipler, doğal mağara içerisinde ise gizlenmiş şeffaf bidondanlarda telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu ve yaklaşık 10 kilo ağırlığında patlatılmaya hazır EYP düzeneği ile birlikte bu noktaya yakın mesafede taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ile sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğerleri yerinde imha edildi.



Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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