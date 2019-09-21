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Nusaybin'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Nusaybin'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralıMARDİN - Mardin'in Nusaybin-Cizre Karayolu'nda kaza yaptıktan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

21.09.2019 01:49
Nusaybin'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin-Cizre Karayolu'nda kaza yaptıktan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Cizre Karayolu Balaban Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Atilla Demirci yönetimindeki 27 VJ 976 plakalı otomobil, Balaban Mahallesi mevkiinde İpek Yolu'nda seyir halindeyken ön tekerinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazayla birlikte alev alan otomobili gören mahalle sakinleri, otomobildeki 3 kişiyi çıkarırken yoldan geçen beton mikseri tazyikli suyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Nusaybin'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Nusaybin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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