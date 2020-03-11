Menü
Haberler ›› Güncel ››Nusaybin'de koronavirüs önlemleri - Güncel

Nusaybin'de koronavirüs önlemleri

Mardin Büyükşehir Belediyesince koronavirüs önlemleri kapsasında Nusaybin ilçesindeki okullar uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.

11.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:28
Nusaybin'de koronavirüs önlemleri
Mardin Büyükşehir Belediyesince koronavirüs önlemleri kapsasında Nusaybin ilçesindeki okullar uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Ekipler, sınıfları, koridorları, idareci ve öğretmen odaları, sığınak ve depolarda dezenfekte çalışması yaptı.
Daha sonra okullar görevli temizlik personelleri tarafından bol su ve deterjan ile yıkandı.

Öte yanda Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'koronavirüz önlemleri' bilgilendirmeleri yapıldığı belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Nusaybin, Mardin, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Güncel
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı